У місті Старокостянтинів Хмельницької області знайшли тіло 41-річної жінки. Медична експертиза показала, що вона померла від удушення, хоча на трупі не було помітних ознак насильницької смерті.

За даними поліції Хмельницької області, тіло мешканки селища Самчики знайшли 3 грудня у підвалі одного з багатоповерхових житлових будинків.

Труп жінки виявили майже через тиждень після смерті. Наступного дня поліцейські встановили особу можливого злочинця та затримали підозрюваного.

Правоохоронці з’ясували, що злочин скоїли ще у ніч з 28 на 29 листопада. За даними поліції, чоловік та жінка пили алкоголь, коли між ними виник конфлікт.

Під час сварки підозрюваний повалив загиблу на землю та задушив. За допомогою вуличних камер відеоспостереження поліцейські з’ясували, хто міг вбити потерпілу.

Чоловіка затримали – він зізнався у злочині. Правоохоронці оголосили 29-річному жителю села Малий Чернятин про підозру статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до 15 років. Під час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.