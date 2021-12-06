Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Тіло тиждень пролежало у підвалі: на Хмельниччині задушили жінку

Юля Захарченко редакторка стрічки
Тіло тиждень пролежало у підвалі: на Хмельниччині задушили жінку

У місті Старокостянтинів Хмельницької області знайшли тіло 41-річної жінки. Медична експертиза показала, що вона померла від удушення, хоча на трупі не було помітних ознак насильницької смерті.

За даними поліції Хмельницької області, тіло мешканки селища Самчики знайшли 3 грудня у підвалі одного з багатоповерхових житлових будинків.

Труп жінки виявили майже через тиждень після смерті. Наступного дня поліцейські встановили особу можливого злочинця та затримали підозрюваного.

Правоохоронці з’ясували, що злочин скоїли ще у ніч з 28 на 29 листопада. За даними поліції, чоловік та жінка пили алкоголь, коли між ними виник конфлікт.

Під час сварки підозрюваний повалив загиблу на землю та задушив. За допомогою вуличних камер відеоспостереження поліцейські з’ясували, хто міг вбити потерпілу.

Чоловіка затримали – він зізнався у злочині. Правоохоронці оголосили 29-річному жителю села Малий Чернятин про підозру статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до 15 років. Під час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

Читайте
У Кривому Розі підлітки побили, зґвалтували та пограбували 48-річну жінку

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка