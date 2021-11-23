В Кривом Роге подростки избили, изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину

В Кривом Роге двое подростков напали на 48-летнюю женщину. Злоумышленники сильно избили гражданку, изнасиловали, а затем украли ее мобильный телефон.

Без сознания пострадавшую нашли на улице с многочисленными травмами, в тяжелом состоянии ее отвезли в больницу.

Одновременно в полицию поступило обращение от администрации местного учреждения для отдыха об исчезновении сотрудницы.

Правоохранители установили, что потерпевшей оказалась пропавшая женщина. Через несколько часов несовершеннолетних нападавших задержали. Ими оказались двое молодых людей 2006 года рождения.

Полиция открыла три уголовных производства по факту нанесения тяжких телесных повреждений (ч.2, ст.121 УКУ), изнасилования (ч.3 ,ст.152 УКУ) и разбоя (ч.4, ст.187 УКУ).

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