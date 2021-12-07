У ДТП під Черніговом зіткнулися вантажівка та маршрутка: загинуло 11 людей

Під Черніговом у районі села Брусилів 7 грудня, близько 7.55, сталася смертельна ДТП з численними жертвами.

На трасі Н-27 Чернігів-Грем’яч внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з маршрутим мікроавтобусом Чернігів-Сосниця загинуло 11 осіб, ще восьмеро людей травмовано. Про це Фактам ICTV повідомили в головному управлінні з питань зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Чернігівській області.

Рятувальники зараз намагаються деблокувати загиблих та постраждалих.

Залучено 10 бійців ДСНС та три одиниці спецтехніки.

У прес-службі обласного управляння ДСНС поки що нічого не знають про стан постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді.