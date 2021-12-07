Запускали петарды: на двух украинских туристов в Румынии напала медведица

На юге Румынии в районе замка Пелеш два украинских туриста пострадали в результате нападения медведицы.

Инцидент произошел вечером в субботу, 4 декабря, возле летней резиденции румынских королей недалеко от города Синая.

Оперативная бригада, прибывшая на место после вызова о нападении медведя на людей, выяснила, что 28-летний мужчина и 32-летняя женщина были в сознании. Мужчина получил ранение одной руки и одной ноги, а женщина – ранение ноги. Их госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что украинцы в компании людей развлекались, запуская петарды. Взрывы привлекли внимание медведицы, которая таким образом решила защитить своего детеныша и побежала в направлении к украинским туристам.

Министр Румынии по окружающей среде Танчос Барна заявил в прямом эфире на Digi 24, что все населенные пункты Румынии, где присутствие медведей стало привычкой, должны обеспечить через местные органы власти и другие структуры, предусмотренные законом, необходимые меры для предотвращения таких нападений.

Мэр Синая Влад Опря заявил, что территорию, где была замечена медведица, огородили по периметру предупредительными лентами, а местных жителей предупредили об опасности. Медведицу собираются поймать и переселить в безлюдный район, а ее детеныша – в специализированный центр защиты животных.

Источник: Prahova