Запускали петарди: на двох українських туристів у Румунії напала ведмедиця

На півдні Румунії в районі замку Пелеш двоє українських туристів постраждали внаслідок нападу ведмедиці.

Інцидент стався увечері у суботу, 4 грудня, біля літньої резиденції румунських королів неподалік від міста Сіная.

Оперативна бригада, яка прибула на місце після виклику про напад ведмедя на людей, з’ясувала, що 28-річний чоловік і 32-річна жінка були при свідомості. Чоловік отримав поранення однієї руки та однієї ноги, а жінка – поранення ноги. Їх шпиталізували.

Згодом стало відомо, що українці у компанії людей розважалися, запускаючи петарди. Вибухи привернули увагу ведмедиці, яка таким чином вирішила захистити своє дитинча та побігла у напрямку до українських туристів.

Міністр Румунії з питань довкілля Танчос Барна заявив у прямому ефірі на Digi 24, що всі населені пункти Румунії, де присутність ведмедів стало звичкою, повинні забезпечити через місцеві органи влади та інші структури, передбачені законом, необхідні заходи для запобігання таким нападам.

Міський голова Сіная Влад Опря заявив, що територію, де було помічено ведмедицю, обгородили по периметру попереджувальними стрічками, а місцевих мешканців попередили про небезпеку. Ведмедицю збираються упіймати та переселити у безлюдний район, а її дитинча – в спеціалізований центр захисту тварин.

Джерело: Prahova