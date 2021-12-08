В селе Ярошевка Черкасской области пьяный водитель Москвича сбил ребенка и после этого пытался повеситься.

Несовершеннолетняя сейчас находится в больнице. В медицинское учреждение попал и виновник ДТП – его, найдя в петле, от смерти успела спасти супруга.

Девочку привезли Шполянскую районную больницу в сознании с ушибами затылочной области головы, левой голени, правого плеча и закрытой черепно-мозговой травмой.

– Сейчас она в удовлетворительном состоянии. Решаем, выписать ли ее на амбулаторное лечение, – рассказывает врач-травматолог Василий Уманец.

Водителя Москвича после попытки самоубийства госпитализировали в критическом состоянии в Катеринопольскую многопрофильную больницу.

– Больной периодически терял сознание и имел судороги. Благодаря его жене, которая вовремя сориентировалась, все закончилось нормально, – рассказывает врач-невролог Александр Аникин.

Как пояснил заместитель начальника Звенигородского райотдела полиции Сергей Захарченко, ни виновник ДТП, ни родители пострадавшей в милицию не обращались.

О том, что в больницу привезли ребенка с повреждениями, характерными для ДТП, сообщил полицейским дежурный врач. Через несколько часов от медиков поступила информация и о мужчине, который хотел покончить с жизнью.

– Этим мужчиной и был водитель, – говорит Сергей Захарченко.

Родители пострадавшего ребенка об инциденте рассказывают неохотно. Говорят, что претензий к водителю не имеют.

– Дочь рассказала, что шла по обочине и ее сбили. Скорость была не очень большой. Тогда была скользкая дорога. Хорошо, что все обошлось. Что случилось с водителем, я толком не знаю. Его жена нам все компенсирует и все будет нормально. Главное, что ребенок здоров, – рассказывает отец Виталий.

Виновник аварии объяснил полицейским, что самоубийством хотел избежать ответственности.

Сейчас его уже выписали из больницы. Решается вопрос о привлечении его к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и оставление места ДТП.

Источник: Про все