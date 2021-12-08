У селі Ярошівка Черкаської області п’яний водій Москвича збив дитину й після цього намагався повіситись.

Неповнолітня нині перебуває в лікарні. До медичного закладу потрапив і винуватець ДТП – його, знайшовши в зашморгу, від смерті встигла врятувати дружина.

Дівчинку привезли Шполянської районної лікарні в свідомості із забоями потиличної ділянки голови, лівої гомілки, правого плеча та закритою черепно-мозковою травмою.

– Зараз вона в задовільному стані. Вирішуємо, чи виписати її на амбулаторне лікування, – розповідає лікар-травматолог Василь Уманець.

Водія Москвича після спроби самогубства госпіталізували в критичному стані до Катеринопільської багатопрофільної лікарні.

– Хворий періодично втрачав свідомість і мав судоми. Завдяки його дружині, яка вчасно зорієнтувалась, все закінчилось нормально, – розповідає лікар-невролог Олександр Анікін.

Як пояснив заступник начальника Звенигородського райвідділу поліції Сергій Захарченко, ні винуватець ДТП, ні батьки постраждалої до правоохоронців не звертались.

Про те, що до лікарні привезли дитину з ушкодженнями, характерними для ДТП, повідомив поліцейським черговий лікар. За кілька годин від медиків надійшла інформація й про чоловіка, який хотів покінчити з життям.

– Цим чоловіком і був водій, – говорить Сергій Захарченко.

Батьки постраждалої дитини про інцидент розповідають неохоче. Кажуть, що претензій до водія не мають.

– Донька розповіла, що йшла обочиною і її збили. Швидкість була не дуже великою. Тоді була слизька дорога. Добре, що все обійшлося. Що сталось з водієм, я майже нічого не знаю. Його дружина нам все компенсує й усе буде нормально. Головне, що дитина здорова, – розповідає батько Віталій.

Винуватець аварії пояснив поліцейським, що самогубством хотів уникнути відповідальності.

Нині його вже виписали з лікарні. Вирішується питання про притягнення його до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та залишення місця ДТП.

Джерело: Про все