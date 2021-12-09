Авто зависло у края: в США спасатели достали тело женщины из Ниагарского водопада

В США спасатели достали тело женщины из автомобиля, оказавшегося на краю Ниагарского водопада.

Первыми затонувший внедорожник увидели случайные очевидцы. Вместе с полицейскими на место происшествия прибыли спасатели береговой охраны США.

Сначала спасатели запустили дрон, чтобы проверить количество людей в автомобиле и зафиксировать его номерной знак.

После этого за дело взялись члены экипажа вертолета береговой охраны. Выбрав безопасное расстояние от воды, спасатель на крепкой веревке спустился к автомобилю, залез внутрь и достал тело женщины. Кроме нее, внутри авто никого не было.

Несмотря на снег и порывистый ветер, вертолет успешно поднял их, однако медикам пришлось констатировать смерть женщины.

По предварительной информации, ей было 60 лет. Сейчас идет поиск родных: уже известно, что женщина была местной.

Полиция будет устанавливать, как автомобиль оказался в воде. В течение нескольких веков Ниагарский водопад является местом, куда приезжают для того, чтобы совершить самоубийство.