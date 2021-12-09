Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Авто зависло на краю: в США рятувальники дістали тіло жінки з Ніагарського водоспаду

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Авто зависло на краю: в США рятувальники дістали тіло жінки з Ніагарського водоспаду

В США рятувальники дістали тіло жінки з автомобіля, який опинився на краю Ніагарського водоспаду.

Першими затонулий позашляховик побачили випадкові очевидці, які зателефонували до поліції. На виклик разом зі поліцейськими прибули рятувальники берегової охорони США.

Спочатку рятувальники запустили дрон, аби перевірити кількість людей в автомобілі та зафіксувати його номерний знак.

Після цього за справу взялися члени екіпажу вертольота берегової охорони. Обравши безпечну відстань до води, рятувальник на міцній мотузці спустився до автомобіля, заліз всередину і дістав тіло жінки. Крім неї, в автомобілі нікого не було.

Незважаючи на сніг та поривистий вітер, вертоліт успішно підняв їх нагору, однак медикам довелося констатувати смерть жінки.

За попередньою інформацією, їй було 60 років. Наразі триває пошук рідних, оскільки встановлено, що жінка була місцевою.

Поліція буде встановлювати, яким чином автомобіль опинився у воді. Протягом декількох століть Ніагарський водоспад є місцем, куди приїжджають, аби вчинити самогубство.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка