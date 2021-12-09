Авто зависло на краю: в США рятувальники дістали тіло жінки з Ніагарського водоспаду

В США рятувальники дістали тіло жінки з автомобіля, який опинився на краю Ніагарського водоспаду.

Першими затонулий позашляховик побачили випадкові очевидці, які зателефонували до поліції. На виклик разом зі поліцейськими прибули рятувальники берегової охорони США.

Спочатку рятувальники запустили дрон, аби перевірити кількість людей в автомобілі та зафіксувати його номерний знак.

Після цього за справу взялися члени екіпажу вертольота берегової охорони. Обравши безпечну відстань до води, рятувальник на міцній мотузці спустився до автомобіля, заліз всередину і дістав тіло жінки. Крім неї, в автомобілі нікого не було.

Незважаючи на сніг та поривистий вітер, вертоліт успішно підняв їх нагору, однак медикам довелося констатувати смерть жінки.

За попередньою інформацією, їй було 60 років. Наразі триває пошук рідних, оскільки встановлено, що жінка була місцевою.

Поліція буде встановлювати, яким чином автомобіль опинився у воді. Протягом декількох століть Ніагарський водоспад є місцем, куди приїжджають, аби вчинити самогубство.