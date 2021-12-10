В Хмельницкой области произошел масштабный пожар на местном продовольственном складе, общая площадь которого составляет около 500 кв. м.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на складских помещениях по улице Заводская в Хмельницком огонь распространился на площадь 150 кв. м.

Спасателям удалось локализовать пожар через 25 минут после получения сообщения, а через 24 минуты — полностью ликвидировать пламя.

Работники ГСЧС смогли не допустить, чтобы огонь охватил всю территорию этого склада и других, которые расположены всего в нескольких метрах.

По данным ГСЧС, в результате пожара нет травмированных. Вероятной причиной вспышки пламени могло стать короткое замыкание электросети.

Для ликвидации огня привлекли 19 спасателей из личного состава и шесть единиц специальной техники.

Пожары в Украине

За последние сутки в спасательную службу поступило 108 сообщений о пожарах на территории Украины, в результате которых шесть человек погибли и еще двое граждан пострадали.

По статистике ГСЧС, с начала 2021 года в Украине произошел 77 601 пожар, который унес жизни 1 575 граждан.