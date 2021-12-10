У Хмельницькій області сталася масштабна пожежа на місцевому продовольчому складі, загальна площа якого становить близько 500 кв. м.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на складських приміщеннях на вулиці Заводська у Хмельницькому вогонь розповсюдився на площу 150 кв. м.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу через 25 хвилин після отримання повідомлення, а ще через 24 хвилини – повністю ліквідувати полум’я.

Працівники ДСНС змогли не допустити, щоб вогонь охопив всю територію цього складу та інших, які розташовані всього за декілька метрів.

За даними ДСНС, унаслідок пожежі немає травмованих. Ймовірною причиною спалаху полум’я могло стати коротке замикання електромережі.

Для ліквідацію вогню залучили 19 рятувальників з особового складу та шість одиниць спеціальної техніки.

Пожежі в Україні

За останню добу до рятувальної служби надійшло 108 повідомлень про пожежі на території України, внаслідок яких шість людей загинули та ще двоє громадян постраждали.

За статистикою ДСНС, з початку 2021 року в Україні сталася 77 601 пожежа, яка забрала життя 1 575 громадян.