В Виннице задержан 14-летний подросток, который обокрал местную аптеку. За совершенное ему грозит до шести лет тюрьмы.

Инцидент произошел утром 10 декабря. Парень тайком попал в аптеку, воспользовавшись служебным входом.

В замке двери бухгалтерии он нашел ключ, а после проникновения внутрь отыскал ключ от сейфа и забрал с собой 140 тысяч гривен.

Полицейские обнаружили несовершеннолетнего грабителя через несколько часов. Парень уже успел потратить 12 тыс. гривен на собственные нужды, остальные средства были изъяты.

В Виннице подросток вынес из аптеки 140 тыс. гривен, ему грозит до 6 лет тюрьмы / 3 фотографии

Выяснилось, что это далеко не первая кража восьмиклассника, однако он избегал наказания из-за недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

С родителями парня постоянно работали ювенальные правоохранители, однако на поведение парня это не повлияло.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В ближайшее время восьмикласснику изберут меру пресечения, правоохранители будут хлопотать о ночном домашнем аресте.