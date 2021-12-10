Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Виннице подросток вынес из аптеки 140 тыс. гривен, ему грозит до 6 лет тюрьмы

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Виннице подросток вынес из аптеки 140 тыс. гривен, ему грозит до 6 лет тюрьмы

В Виннице задержан 14-летний подросток, который обокрал местную аптеку. За совершенное ему грозит до шести лет тюрьмы.

Инцидент произошел утром 10 декабря. Парень тайком попал в аптеку, воспользовавшись служебным входом.

В замке двери бухгалтерии он нашел ключ, а после проникновения внутрь отыскал ключ от сейфа и забрал с собой 140 тысяч гривен.

Полицейские обнаружили несовершеннолетнего грабителя через несколько часов. Парень уже успел потратить 12 тыс. гривен на собственные нужды, остальные средства были изъяты.

В Виннице подросток вынес из аптеки 140 тыс. гривен, ему грозит до 6 лет тюрьмы / 3 фотографии

Выяснилось, что это далеко не первая кража восьмиклассника, однако он избегал наказания из-за недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

С родителями парня постоянно работали ювенальные правоохранители, однако на поведение парня это не повлияло.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В ближайшее время восьмикласснику изберут меру пресечения, правоохранители будут хлопотать о ночном домашнем аресте.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка