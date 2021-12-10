В Виннице подросток вынес из аптеки 140 тыс. гривен, ему грозит до 6 лет тюрьмы

В Виннице задержан 14-летний подросток, который обокрал местную аптеку. За совершенное ему грозит до шести лет тюрьмы.
Инцидент произошел утром 10 декабря. Парень тайком попал в аптеку, воспользовавшись служебным входом.
В замке двери бухгалтерии он нашел ключ, а после проникновения внутрь отыскал ключ от сейфа и забрал с собой 140 тысяч гривен.
Полицейские обнаружили несовершеннолетнего грабителя через несколько часов. Парень уже успел потратить 12 тыс. гривен на собственные нужды, остальные средства были изъяты.
Выяснилось, что это далеко не первая кража восьмиклассника, однако он избегал наказания из-за недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
С родителями парня постоянно работали ювенальные правоохранители, однако на поведение парня это не повлияло.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В ближайшее время восьмикласснику изберут меру пресечения, правоохранители будут хлопотать о ночном домашнем аресте.