Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 7 июля 2026 года — ситуация на фронте
За последние сутки на фронте зафиксировано 214 боевых столкновений.
Агрессор нанёс один ракетный удар, применив 68 ракет, совершил 62 авиаудара с применением 179 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 5 733 дрона-камикадзе и осуществил 2 208 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 7 июля 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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