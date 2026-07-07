Россия атаковала Самар: масштабный пожар охватил склады с техникой
Около полуночи 7 июля российские войска совершили атаку на Самар Днепропетровской области.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Самар 7 июля: что известно
По словам Ганжи, после российской атаки на Самар вспыхнул масштабный пожар, охвативший складские помещения, где хранилась сельскохозяйственная техника.
На ликвидацию возгорания спасателям понадобилось несколько часов.
По предварительной информации, в результате атаки на Самар сегодня никто не пострадал.
Другие последствия российского удара пока уточняются.
Напомним, что 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по автозаправочной станции в Изюме в Харьковской области.
Попадание произошло в центральной части города, после чего на территории АЗС возник пожар.
В результате атаки погиб мужчина, еще три женщины получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА