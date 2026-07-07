Около полуночи 7 июля российские войска совершили атаку на Самар Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Самар 7 июля: что известно

По словам Ганжи, после российской атаки на Самар вспыхнул масштабный пожар, охвативший складские помещения, где хранилась сельскохозяйственная техника.

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На ликвидацию возгорания спасателям понадобилось несколько часов.

По предварительной информации, в результате атаки на Самар сегодня никто не пострадал.

Другие последствия российского удара пока уточняются.

Напомним, что 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по автозаправочной станции в Изюме в Харьковской области.

Попадание произошло в центральной части города, после чего на территории АЗС возник пожар.

В результате атаки погиб мужчина, еще три женщины получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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