У Вінниці затримали 14-річного підлітка, який обікрав місцеву аптеку. За скоєне йому загрожує до шести років в’язниці.

Інцидент ставсял вранці 10 грудня. Хлопець потайки потрапив до аптеки, скориставшись службовим входом.

У замку дверей бухгалтерії він знашов ключ, а після того, як проник всередину, знайшов ключ від сейфа та забрав із собою 140 тисяч гривень.

Поліцейські знайшли неповнолітнього грабіжника за декілька годин. Хлопець уже встиг потратити 12 тис. гривень на власні потреби, решту коштів було вилучено.

У Вінниці підліток виніс із аптеки 140 тис. гривень, йому загрожує до 6 років в’язниці / 3 фотографии

З’ясувалося, що це далеко не перша крадіжка восьмикласника, однак він уникав покарання через недосягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

З батьками хлопця нпостійно працювали ювенальні правоохоронці, однак на поведінку хлопця це не повпливало.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років.

Найближчим часом восьмикласнику оберуть запобіжний захід, правоохоронці клопотатимуть про нічний домашній арешт.