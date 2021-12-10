В Черниговской области похоронили молодую пару, погибшую в результате ДТП 7 декабря. Влюбленные планировали пожениться и собирали деньги на свадьбу.

С Викторией Гурин и Ярославом Веремиенко попрощались в четверг, 9 декабря. Пару похоронили отдельно – девушку в городе Мена Корюковского района, откуда она родом, а мужчину в его родном городе – в Борзне Нежинского района.

По данным СМИ, родители Виктории были против общей могилы.

Виктории было 23 года, а Ярославу – 33. Известно, что погибший был выпускником Национального университета Черниговская политехника. Ярослав Веремиенко был одним ребенком в семье. Журналисты показали фото его комнаты в день похорон.

Местные жители рассказывают, что пара приезжала на выходные к родителям в гости, а на маршрутке возвращались в город, потому что Ярославу во вторник нужно было на работу.

– Приезжали к своим родителям в гости, и еще так в понедельник не поехали, остались, потому что ему во вторник на работу нужно было. Лучше поехали бы в понедельник… Они собирали деньги на свадьбу, он собирался на днях делать ей предложение, — рассказала местная жительница в эфире одного из телеканалов.

ДТП в Черниговской области произошло утром 7 декабря возле населенного пункта Брусилов. 44-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, заполненной пассажирами.

Маршрутный автобус направлялся в Чернигов. В результате аварии погибли 13 человек, в том числе водитель маршрутки. Семь человек пострадали, в настоящее время они находятся в больнице с травмами разной тяжести.

Водителю грузовика сообщили о подозрении за нарушение правил безопасности ч. 3. ст.286 УКУ. Ему может грозить от пяти до десяти лет заключения.

9 декабря суд избрал меру пресечения подозреваемому в смертельной аварии. Следующие два месяца мужчина проведет в СИЗО.

Источник: РадіоТрек

Фото: Facebook Виктории Гурин, Новости Live