Збирали гроші на весілля: на Чернігівщині поховали пару загиблих у ДТП

У Чернігівській області поховали молоду пару, яка загинула внаслідок ДТП 7 грудня. Закохані планували одружитися і збирали гроші на весілля.

З Вікторією Гурин та Ярославом Веремієнко попрощалися у четвер, 9 грудня. Пару поховали окремо – дівчину у місті Мена Корюківського району, звідки вона родом, а чоловіка у його рідному місті – у Борзні Ніжинського району.

За даними ЗМІ, батьки Вікторії були проти спільної могили.

Вікторії було 23 роки, а Ярославу – 33. Відомо, що загиблий був випускником Національного університету Чернігівська політехніка. Ярослав Веремієнко був однією дитиною у сім’ї. Журналісти показали фото його кімнати у день похорону.

Місцеві жителі розповідають, що пара приїжджала на вихідні до батьків у гості, а маршруткою поверталися до міста, бо Ярославу у вівторок потрібно було на роботу.

– Приїжджали до своїх батьків у гості, і ще так у понеділок не поїхали, залишилися, бо йому у вівторок на роботу треба було. Краще б поїхали у понеділок… Вони збирали гроші на весілля, він збирався на днях робити їй пропозицію, – розповіла місцева мешканка в ефірі одного з телеканалів.

ДТП у Чернігівській області сталася вранці 7 грудня біля населеного пункту Брусилів. 44-річний водій вантажівки DAF не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою, заповненою пасажирами.

Маршрутний автобус прямував до Чернігова. Внаслідок аварії загинуло 13 людей, зокрема водій маршрутки. Сім осіб постраждали, наразі вони перебувають у лікарні з травмами різної важкості.

Водію вантажівки повідомили про підозру за порушення правил безпеки ч. 3. ст.286 ККУ. Йому може загрожувати від п’яти до 10 років ув’язнення.

9 грудня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у смертельні аварії. Наступні два місяці чоловік проведе в СІЗО.

Джерело: РадіоТрек

Фото: Facebook Вікторії Гурин, Новини Live