В Киевской области возле города Борисполь произошла авария. На автодороге Киев-Харьков столкнулись автобус Isuzu и два микроавтобуса.
Пока в полиции не сообщают, есть ли пострадавшие в результате аварии. Но из-за ДТП возле Борисполя затруднено движение в направлении города Харьков.
На месте работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и медики. Причина столкновения пока неизвестна.
Это уже не первое ДТП с автобусами, которое произошло за последние несколько дней. 8 декабря пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Тернополем. В результате аварии пострадали десять человек.
Инцидент произошел около 17.00 на автодороге М-19 возле села Лозовое: микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat.
А 7 декабря произошло масштабное ДТП на Черниговщине. Недалеко от села Брусилов (трасса Н-27 Чернигов – Гремяч) столкнулись маршрутный микроавтобус и грузовик. По официальным данным, 11 человек погибли на месте ДТП, еще двое умерли в больнице.
Источник: Патрульная полиция Киевской области