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Столкнулись три автобуса: недалеко от Борисполя произошла масштабная авария

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Столкнулись три автобуса: недалеко от Борисполя произошла масштабная авария

В Киевской области возле города Борисполь произошла авария. На автодороге Киев-Харьков столкнулись автобус Isuzu и два микроавтобуса.

Пока в полиции не сообщают, есть ли пострадавшие в результате аварии. Но из-за ДТП возле Борисполя затруднено движение в направлении города Харьков.

На месте работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и медики. Причина столкновения пока неизвестна.

Столкнулись три автобуса: недалеко от Борисполя произошла масштабная авария / 2 фотографии

Это уже не первое ДТП с автобусами, которое произошло за последние несколько дней. 8 декабря пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Тернополем. В результате аварии пострадали десять человек.

Инцидент произошел около 17.00 на автодороге М-19 возле села Лозовое: микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat.

А 7 декабря произошло масштабное ДТП на Черниговщине. Недалеко от села Брусилов (трасса Н-27 Чернигов – Гремяч) столкнулись маршрутный микроавтобус и грузовик. По официальным данным, 11 человек погибли на месте ДТП, еще двое умерли в больнице.

Источник: Патрульная полиция Киевской области

Фото: Патрульная полиция Киевской области

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