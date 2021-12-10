У Київській області поблизу міста Бориспіль сталася аварія. На автодорозі Київ-Харків зіткнулися автобус Isuzu та два мікроавтобуси.

Поки що в поліції не повідомляють, чи є постраждалі внаслідок аварії. Але через ДТП поблизу Борисполя ускладнено рух у напрямку міста Харків.

На місці працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна группа та медики. Причина зіткнення поки невідома.

Зіткнулися три автобуси: неподалік Борисполя сталася масштабна аварія / 2 фотографии

Це вже не перше ДТП з автобусами, яке сталося за останні кілька днів. Так, 8 грудня пасажирський мікроавтобус потрапив в ДТП під Тернополем. Внаслідок аварії постраждало десять осіб.

Інцидент стався близько 17.00 на автодорозі М-19 поблизу села Лозове: мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat.

А 7 грудня, сталася масштабна ДТП на Чернігівщині. Неподалік села Брусилів (траса Н-27 Чернігів – Грем’яч) зіткнулися маршрутний мікроавтобус та вантажівка. За офіційними даними, 11 осіб загинули на місці ДТП, ще двоє померли у лікарні.

Джерело: Патрульна поліція Київської області

Фото: Патрульна поліція Київської області