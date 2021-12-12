В Черкасской области отец оставил 7-летнюю дочь на трассе с оживленным движением, чтобы она “присмотрела” за строительными материалами, которые не влезли в салон автомобиля.

О подробностях инцидента проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Черкасской области. Инцидент произошел на 557-м километре дороги Стрый-Изварино.

По данным правоохранителей, ребенка на обочине дороги неподалеку от Умани заметил проезжавший мимо журналист. Малолетний ребенок сидел у дороги с оживленным движением транспорта, недалеко от леса. Никого из взрослых поблизости не было – только можно было заметить кучу строительных материалов.

Мужчина вызвал полицию и вместе с другими небезразличными гражданами остался ждать правоохранителей. Люди не хотели оставлять девочку в одиночестве, чтобы с ней ничего не произошло.

Когда полицейские прибыли на место инцидента, ребенка уже не было. Оказалось, что туда приехал отец и забрал 7-летнюю дочь, а также строительные материалы.

По ориентировке правоохранители остановили автомобиль, в котором находился этот мужчина с девочкой, и доставили их в районное управление полиции. Полицейские решили выяснить, почему ребенок остался один у дороги.

Как объяснил мужчина, ребенок и часть стройматериалов не влезли в его автомобиль. Поэтому он решил оставить девочку на обочине, чтобы та “присмотрела” за имуществом.

– 42-летний житель Умани объяснил, что забирал строительные материалы на обочине трассы. Часть не влезла в салон, как и ребенок. Мужчина решил оставить 7-летнюю дочь на автодороге, чтобы она присмотрела за вещами, пока он отвезет часть в Умань и вернется за ней, — проинформировали в пресс-службе.

С отцом и ребенком провели разговор ювенальные инспекторы, после чего он признал, что поступил неправильно, оставив ребенка на обочине трассы.

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