Не влізла до авто: на Черкащині батько залишив 7-річну доньку на трасі стерегти будматеріали

У Черкаській області батько залишив 7-річну доньку на трасі з пожвавленим рухом, щоб вона “приглянула” за будівельними матеріалами, які не влізли до салону автомобіля.

Про деталі інциденту поінформували в прес-службі Національної поліції Черкаської області. Інцидент трапився на 557-му кілометрі дороги Стрий-Ізварине.

За даними правоохоронців, дитину на узбіччі дороги неподалік від Умані помітив журналіст, який саме проїжджав повз. Малолітня дитина сиділа біля дороги з пожвавленим рухом транспорту, неподалік лісу. Нікого з дорослих поблизу не було – лише можна було помітити купу будівельних матеріалів.

Чоловік викликав поліцію та разом із іншими небайдужими громадянами залишився чекати на правоохоронців. Люди не хотіли залишати дівчинку на самоті, щоб з нею нічого не сталося.

Коли поліцейські прибули на місце інциденту, дитини вже не було. Виявилося, що туди приїхав батько та забрав 7-річну доньку, а також будівельні матеріали.

За орієнтуванням правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував цей чоловік із дівчинкою, та доставили їх до районного управління поліції. Поліцейські вирішили з’ясувати, чому дитина залишилася сама біля дороги.

Як пояснив чоловік, дитина та частина будматеріалів не влізли до його автомобіля. А тому він вирішив залишити дівчинку на узбіччі, щоб та “приглянула” за майном.

– 42-річний уманчанин пояснив, що забирав будівельні матеріали на узбіччі траси. Частина не влізла до салону, як і дитина. Чоловік прийняв рішення залишити 7-річну доньку на автодорозі, аби вона приглянула за речами, поки він відвезе частину до Умані та не повернеться за нею, – поінформували в прес-службі.

З батьком та дитиною провели розмову ювенальні інспектори, після чого той визнав, що вчинив неправильно, залишивши дитину на узбіччі траси.

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