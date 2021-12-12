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Не влізла до авто: на Черкащині батько залишив 7-річну доньку на трасі стерегти будматеріали

Юлія Соколова редакторка стрічки
дитина на дорозі

У Черкаській області батько залишив 7-річну доньку на трасі з пожвавленим рухом, щоб вона “приглянула” за будівельними матеріалами, які не влізли до салону автомобіля.

Про деталі інциденту поінформували в прес-службі Національної поліції Черкаської області. Інцидент трапився на 557-му кілометрі дороги Стрий-Ізварине.

За даними правоохоронців, дитину на узбіччі дороги неподалік від Умані помітив журналіст, який саме проїжджав повз. Малолітня дитина сиділа біля дороги з пожвавленим рухом транспорту, неподалік лісу. Нікого з дорослих поблизу не було – лише можна було помітити купу будівельних матеріалів.

Чоловік викликав поліцію та разом із іншими небайдужими громадянами залишився чекати на правоохоронців. Люди не хотіли залишати дівчинку на самоті, щоб з нею нічого не сталося.

Коли поліцейські прибули на місце інциденту, дитини вже не було. Виявилося, що туди приїхав батько та забрав 7-річну доньку, а також будівельні матеріали.

За орієнтуванням правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував цей чоловік із дівчинкою, та доставили їх до районного управління поліції. Поліцейські вирішили з’ясувати, чому дитина залишилася сама біля дороги.

батько з дитиною

Як пояснив чоловік, дитина та частина будматеріалів не влізли до його автомобіля. А тому він вирішив залишити дівчинку на узбіччі, щоб та “приглянула” за майном.

– 42-річний уманчанин пояснив, що забирав будівельні матеріали на узбіччі траси. Частина не влізла до салону, як і дитина. Чоловік прийняв рішення залишити 7-річну доньку на автодорозі, аби вона приглянула за речами, поки він відвезе частину до Умані та не повернеться за нею, – поінформували в прес-службі.

З батьком та дитиною провели розмову ювенальні інспектори, після чого той визнав, що вчинив неправильно, залишивши дитину на узбіччі траси.

Національна поліція

Нещодавно під Чернівцями в пожежі загинуло 10-місячне немовля. Його дворічний братик отруївся чадним газом і перебуває в лікарні. Виявилося, що двох маленьких дітей одних вдома залишила 18-річна матір.

А на Черкащині 21-річна мати вбила власну дитину (4-місячну дівчинку), залишивши її на холоді. Трагедія сталася у селі Тихонівка. За версією слідства, дитина провела у дитячому візку понад шість годин на холоді, доки її мама розважалася з друзями.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos, Нацполіція

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