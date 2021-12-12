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Факты / Происшествия

Под Днепром в автокатастрофе погиб мужчина и пострадали два ребенка

Юля Захарченко редактор ленты
Под Днепром в автокатастрофе погиб мужчина и пострадали два ребенка

На трассе Т-0412 в Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии погиб мужчина и пострадали два ребенка.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, легковой автомобиль Daewoo Lanos попал в ДТП на автодороге Т-0412 между селами Бузовка и Ковпаковка.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением на трассе — машина съехала в кювет и перевернулась.

В аварии погиб пассажир 1992 года рождения. Пострадали еще два ребенка (девочки 2005 и 2006 годов рождения), которых спасатели перенесли в карету экстренной медицинской помощи.

Девочек госпитализировали в Магдалиновскую центральную районную больницу. Медики отслеживают их состояние и оказывают необходимую помощь.

Для ликвидации последствий аварии привлекли троих спасателей и одну единицу пожарно-спасательной техники. Полицейские выясняют все обстоятельства и возможные причины автокатастрофы.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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