Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Під Дніпром в автокатастрофі загинув чоловік та постраждали дві дитини

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Дніпром в автокатастрофі загинув чоловік та постраждали дві дитини

На трасі Т-0412 у Дніпропетровській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії загинув чоловік та постраждали дві дитини.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, легковий автомобіль Daewoo Lanos потрапив у ДТП на автошляху Т-0412 між селами Бузівка та Ковпаківка.

За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з кермуванням на трасі – машина з’їхала у кювет та перекинулася.

В аварії загинув пасажир 1992 року народження. Постраждали ще дві дитини (дівчинки 2005 та 2006 років народження), яких рятувальники перенесли до карети екстреної медичної допомоги.

Дівчаток госпіталізували до Магдалинівської центральної районної лікарні. Медики відстежують їхній стан та надають всю необхідну допомогу.

Для ліквідації наслідків аварії залучили трьох рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини та можливі причини автокатастрофи.

Читайте
Збирали гроші на весілля: на Чернігівщині поховали пару загиблих у ДТП

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка