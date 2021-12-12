На трасі Т-0412 у Дніпропетровській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії загинув чоловік та постраждали дві дитини.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, легковий автомобіль Daewoo Lanos потрапив у ДТП на автошляху Т-0412 між селами Бузівка та Ковпаківка.

За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з кермуванням на трасі – машина з’їхала у кювет та перекинулася.

В аварії загинув пасажир 1992 року народження. Постраждали ще дві дитини (дівчинки 2005 та 2006 років народження), яких рятувальники перенесли до карети екстреної медичної допомоги.

Дівчаток госпіталізували до Магдалинівської центральної районної лікарні. Медики відстежують їхній стан та надають всю необхідну допомогу.

Для ліквідації наслідків аварії залучили трьох рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини та можливі причини автокатастрофи.