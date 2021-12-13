У місті Конотоп Сумської області загорівся мікроавтобус ГАЗель, який, за попередньою інформацією, належить одному з місцевих підприємств. На транспортному засобі розвозили працівників.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на вулиці Вирівська у Конотопі сталася пожежа у мікроавтобусі. Вогонь почав швидко поширюватися, охопивши моторний відсік та салон.

Першим пожежу помітив водій. Він зателефонував до рятувальної служби та почав самостійно гасити полум’я за допомогою вогнегасників.

Рятувальники працювали надзвичайно швидко. Вже через сім хвилин полум’я вдалося локалізувати, а ще через дев’ять хвилин – повністю ліквідувати.

Під час загорання пасажирів не було у салоні мікроавтобуса – ніхто не постраждав. Остаточну причину пожежі та збитки встановлять фахівці.

Для ліквідації вогню залучили 10 рятувальників з особового складу та дві одиниці пожежної техніки.