Младшей было всего 6 лет: в Каменском отец насиловал трех родных дочерей

В Каменском Днепропетровской области завершено расследование по делу об изнасиловании девочек 2004, 2007 и 2009 годов рождения. Троих сестричек в течение десяти лет насиловал родной отец.

Следователи установили, что 44-летний мужчина систематически развращал и совершал сексуальное насилие в отношении собственных детей.

На протяжении всех этих лет девочки молчали из-за угроз отца. Мужчина пообещал своим дочерям, что они останутся без еды или вообще отправятся жить в детский дом, если кто-то узнает об их “тайне”.

В прокуратуре подчеркнули, что на момент совершения преступления самой младшей из сестер было всего 6 лет. Знала ли о насилии над детьми мать трех девочек, не сообщается.

Обвинительный акт касательно отца-педофил1а передан в суд: его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4,6 ст.152 и ч.3 ст.153 УК Украины.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура