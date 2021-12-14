Наймолодшій було 6 років: у Кам’янському батько ґвалтував трьох рідних доньок

У Кам’янському Дніпропетровської області завершено розслідування у справі про зґвалтування дівчаток 2004, 2007 та 2009 років народження. Трьох сестричок протягом десяти років ґвалтував рідний батько.

Слідчі встановили, що 44-річний чоловік систематично розбещував та вчиняв сексуальне насильство щодо власних дітей.

Протягом усіх цих років дівчатка мовчали через погрози батька. Чоловік пообіцяв своїм донькам, що вони залишаться без їжі або й взагалі поїдуть жити до дитячого будинку, якщо хтось дізнається про їхню “таємницю”.

У прокуратурі наголосили, що на момент скоєння злочину наймолодшій із сестер було лише 6 років. Чи знала про насильство над дітьми матір трьох дівчаток, не повідомляється.

Обвинувальний акт щодо батька-педофіла передано до суду: його звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.4,6 ст.152 та ч.3 ст.153 КК України.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура