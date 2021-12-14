В Полтаве мать двухлетнего мальчика обратилась в полицию после того, как забрала ребенка из детского сада с разрезанным языком.

Инцидент произошел в прошлую пятницу, 10 декабря. После увиденного женщина немедленно обратилась к медикам за помощью.

— Раздевала ребенка, зашли на кухню, и ребенок высунул язычок, “мама, поцелуй, мне больно”. Я просто испугалась, когда увидела это, — рассказала журналистам мать мальчика Елена Маилова.

Когда двухлетнего Адема привезли в больницу, под наркозом врачи наложили на него пять швов. Мальчик находился на стационарном лечении трое суток, сейчас состояние его здоровья в норме.

Что говорят в садике

В детском саду №34 Журавлик уверяют, что мальчик мог травмироваться дома.

По словам заведующей заведения Елены Резник, в тот день двухлетний Адем вел себя как обычно и никаких изменений в его самочувствии не было.

— Снаружи он здоров, ребеночек не плакал, в садике кушал. Воспитатель не может насильственно заглядывать в рот. Если бы ребенок плакал, был возбужден, расстроен, мы тогда сразу звоним родителям, сразу ведем к медикам, – рассказала она журналистам.

Но мать пострадавшего ребенка уже обратилась в полицию. В ближайшее время правоохранители дадут юридическую оценку произошедшему.

Реакция соцсетей

Журналисты пообщались с родителями других детей, также учащихся в садике №34.

– Я читала в интернете, но ничего не знаю. С мамой мы вместе со старшей девочкой в ​​группе, маму я знаю, отзывы о маме очень хорошие. Я не думаю, что она могла соврать, – сказала полтавчанка Юлия Соловьева.

Пять швов под наркозом: в Полтаве двухлетний мальчик разрезал язык в детском саду / 2 фотографии

В соцсетях мнения разделились, однако большинство комментаторов считают, что мать двухлетнего Адема говорит правду.

Некоторые даже призвал провести серьезную проверку этого детского садика, поскольку данный случай “не первый”.

Источник: Полтавское телевидение