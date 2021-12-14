У Полтаві матір дворічного хлопчика звернулася до поліції після того, як забрала дитину з дитячого садка із розрізаним язиком.

Інцидент стався минулої п’ятниці, 10 грудня. Після побаченого жінка негайно звернулася до медиків за допомогою.

– Роздягала дитину, зайшли на кухню, й дитина висуває язичок: “мама, поцілуй, мені боляче”. Я просто злякалася, коли побачила це, – розповіла журналістам матір хлопчика Олена Маїлова.

Коли дворічного Адема привезли до лікарні, під наркозом лікарі наклали йому п’ять швів. Хлопчик перебував на стаціонарному лікуванні три доби, зараз стан його здоров’я у нормі.

Що кажуть у садочку

У дитячому садку №34 Журавлик запевняють, що хлопчик міг травмуватися вдома.

За словами завідувачки закладу Олени Рєзнік, того дня дворічний Адем поводився, як зазвичай, і жодних змін у його самопочутті не було.

– Ззовні він здоровий, дитинка не плакала, дитинка в садочку харчувалася. Вихователь не може насильно заглядати в рота. Якби дитина плакала, була збуджена, знервована, тоді одразу ми телефонуємо батькам, одразу ведемо до медиків, – розповіла вона журналістам.

Водночас матір постраждалої дитини вже звернулася до поліції. Найближчим часом правоохоронці нададуть юридичну оцінку тому, що сталося.

Реакція соцмереж

Журналісти поспілкувалися з батьками інших дітей, що також відвідують садочок №34.

– Я читала в інтернеті, але нічого не знаю. З мамою ми разом зі старшою дівчинкою у групі, то маму я знаю, відгуки про маму дуже гарні. Я не думаю, що вона могла збрехати,– сказала полтавчанка Юлія Соловйова.

П’ять швів під наркозом: у Полтаві дворічний хлопчик розрізав язик у дитсадку / 2 фотографии

У соцмережах думки розділилися, однак більшість коментаторів вважають, що матір дворічного Адема каже правду.

Дехто навіть закликав провести серйозну перевірку цього дитячого садочку, оскільки даний випадок “не є першим”.

Джерело: Полтавське телебачення