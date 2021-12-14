П’ять швів під наркозом: у Полтаві дворічний хлопчик розрізав язик у дитсадку

У Полтаві матір дворічного хлопчика звернулася до поліції після того, як забрала дитину з дитячого садка із розрізаним язиком.
Інцидент стався минулої п’ятниці, 10 грудня. Після побаченого жінка негайно звернулася до медиків за допомогою.
– Роздягала дитину, зайшли на кухню, й дитина висуває язичок: “мама, поцілуй, мені боляче”. Я просто злякалася, коли побачила це, – розповіла журналістам матір хлопчика Олена Маїлова.
Коли дворічного Адема привезли до лікарні, під наркозом лікарі наклали йому п’ять швів. Хлопчик перебував на стаціонарному лікуванні три доби, зараз стан його здоров’я у нормі.
Що кажуть у садочку
У дитячому садку №34 Журавлик запевняють, що хлопчик міг травмуватися вдома.
За словами завідувачки закладу Олени Рєзнік, того дня дворічний Адем поводився, як зазвичай, і жодних змін у його самопочутті не було.
– Ззовні він здоровий, дитинка не плакала, дитинка в садочку харчувалася. Вихователь не може насильно заглядати в рота. Якби дитина плакала, була збуджена, знервована, тоді одразу ми телефонуємо батькам, одразу ведемо до медиків, – розповіла вона журналістам.
Водночас матір постраждалої дитини вже звернулася до поліції. Найближчим часом правоохоронці нададуть юридичну оцінку тому, що сталося.
Реакція соцмереж
Журналісти поспілкувалися з батьками інших дітей, що також відвідують садочок №34.
– Я читала в інтернеті, але нічого не знаю. З мамою ми разом зі старшою дівчинкою у групі, то маму я знаю, відгуки про маму дуже гарні. Я не думаю, що вона могла збрехати,– сказала полтавчанка Юлія Соловйова.
У соцмережах думки розділилися, однак більшість коментаторів вважають, що матір дворічного Адема каже правду.
Дехто навіть закликав провести серйозну перевірку цього дитячого садочку, оскільки даний випадок “не є першим”.
Джерело: Полтавське телебачення