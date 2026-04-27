Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого основное внимание было уделено обеспечению ВСУ наземными роботизированными комплексами, усилению защиты от российских баллистических ракет, а также текущему состоянию экономики РФ и ее экспортным потерям.

Об итогах совещания глава государства сообщил в соцсетях.

Наземные роботизированные комплексы для фронта

Как отметил президент, одним из самых актуальных запросов украинских военных в настоящее время остаются наземные роботизированные комплексы (НРК). Речь идет о технике, которая помогает выполнять боевые и логистические задачи, эвакуацию, доставку боеприпасов и работу в опасных зонах.

По словам Зеленского, темпы производства и поставок такой техники должны соответствовать реальным потребностям фронта. Он подчеркнул, что объемы контрактов в этом году должны существенно превысить показатели прошлого года.

— Уже заключено контрактов на 25 тысяч НРК — вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо: заключение контрактов продолжается, — заявил президент.

Также глава государства поблагодарил украинских производителей за своевременное выполнение заказов, а воинские подразделения и командиров — за активное внедрение новых технологий в боевую работу.

Отдельно президент поручил Генеральному штабу и Министерству обороны ежемесячно анализировать фактическую потребность бригад в НРК и контролировать уровень их обеспечения.

ПВО и защита от баллистических ракет

В ходе заседания также были заслушаны доклады о поставках ракет для противоракетных систем и выполнении международных договоренностей с партнерами Украины.

Зеленский подчеркнул, что в мае объемы поставок не должны быть меньше уже обещанного уровня помощи. По его словам, это является прямой задачей для дипломатического корпуса и военного руководства государства.

Кроме того, участники Ставки рассмотрели вопросы развития альтернативных средств защиты от баллистических угроз. Речь шла как о доступных на мировом рынке решениях, так и об украинских технологических разработках.

Состояние экономики России

Отдельный блок совещания был посвящен ситуации внутри России. Доклады президенту представили Главное управление разведки и Служба внешней разведки. Они проанализировали экономические и социальные тенденции в РФ после завершения первого квартала года.

По словам Зеленского, разведка фиксирует ухудшение ряда ключевых экономических показателей, а также ощутимые потери российского экспорта.

Президент отметил, что попытки российского руководства использовать войну в Иране для улучшения собственного финансового положения не дали ожидаемого результата, и фактический эффект для России остается негативным.

Также глава государства подчеркнул, что украинские удары на большие расстояния и в дальнейшем будут оказывать давление на государство-агрессора.

