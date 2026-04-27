В условиях полномасштабной войны Украина продолжает удерживать оборону, несмотря на высокую нагрузку на Силы обороны, сложную ситуацию на фронте, ограниченные возможности ротации и постоянную потребность в пополнении личного состава.

Нередко фиксируются случаи самовольного оставления воинских частей (СОЧ), которые остаются одной из чувствительных тем как в военной среде, так и в публичных дискуссиях.

Сколько дел открыто по СОЧ по состоянию на 2026 год

Сейчас смотрят

Сколько дел открыто по СОЧ по состоянию на 2026 год

Оценки масштабов этого явления в открытых источниках существенно различаются. Во время публичных выступлений в Верховной Раде в контексте обсуждения ситуации в армии министр обороны Михаил Федоров озвучивал цифру около 200 тыс.

В то же время эти цифры не отражают полной картины уголовного учета таких правонарушений.

Количество дел о самовольном оставлении воинской части: данные уголовных производств

Согласно информации, обнародованной Офисом Генерального прокурора осенью 2025 года на запрос Украинской правды, количество зарегистрированных уголовных производств по военным статьям значительно больше.

Речь идет о следующих показателях:

около 235 тысяч уголовных производств за самовольное оставление воинской части (статья 407 УК Украины);

примерно 54 тысячи производств за дезертирство (статья 408 УК Украины).

В совокупности это ориентировочно 290 тысяч уголовных производств по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

В то же время эти данные отражают именно количество возбужденных дел, а не количество вынесенных приговоров или установленных лиц. Ведь одно дело может менять свой процессуальный статус или объединяться с другими.

Почему прокуратура ограничила доступ к статистике

Количество открытых дел о СОЧ в 2026 году пока неизвестно, ведь начиная с декабря 2025 года Офис Генерального прокурора ограничил публичный доступ к подробной статистике по военным уголовным правонарушениям. Это решение объясняется условиями военного положения и рисками, которые может нести раскрытие таких данных.

В разъяснении ведомства отмечается, что уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 407, 408 и другими нормами раздела XIX Уголовного кодекса Украины, относятся к категории сведений с ограниченным доступом.

Ограничение введено ввиду необходимости:

защиты национальной безопасности;

недопущения использования статистики против Украины;

сохранения стабильности и доверия к Силам обороны;

противодействия информационно-психологическим операциям со стороны государства-агрессора.

Риски раскрытия данных, на которые указывает прокуратура

Обнародование даже обобщенной статистики о количестве дел о СОЧ в 2026 году может создавать дополнительные риски в условиях войны.

В частности, такие данные потенциально могут быть использованы для:

формирования искаженных представлений о состоянии дисциплины в войсках;

дискредитации Сил обороны;

оценки боеспособности отдельных подразделений;

информационного воздействия на общество с целью подрыва доверия к военному руководству.

Отдельно подчеркивается, что подобная информация может становиться элементом информационно-психологических операций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

В Офисе Генерального прокурора также ссылаются на Закон Украины О доступе к публичной информации. Согласно его нормам, ограничение доступа возможно при условии одновременного выполнения трех критериев:

интересов национальной безопасности,

потенциального ущерба от разглашения,

преимущества этого ущерба над общественным интересом.

В случае военных уголовных правонарушений, по позиции ведомства, эти условия выполняются полностью.

Почему не обнародуют количество открытых дел о СОЧ

На период действия военного положения ограничен доступ к:

обобщенной статистике по военным уголовным правонарушениям;

информации о лицах в рамках таких производств;

материалам и данным, содержащимся в соответствующих уголовных делах;

любой детализации, которая может быть опубликована через официальные ресурсы органов прокуратуры.

Таким образом, ограничение публикации статистики по СОЧ и дезертирству в Офисе Генерального прокурора объясняют исключительно соображениями национальной безопасности в условиях военного положения.

В ведомстве подчеркивают, что этот шаг является временным и будет действовать только до завершения особого правового режима, после чего подход к открытости данных может быть пересмотрен.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.