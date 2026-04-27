Известно ли количество возбужденных дел о СОЧ в 2026 году: что говорят в Офисе генпрокурора
В условиях полномасштабной войны Украина продолжает удерживать оборону, несмотря на высокую нагрузку на Силы обороны, сложную ситуацию на фронте, ограниченные возможности ротации и постоянную потребность в пополнении личного состава.
Нередко фиксируются случаи самовольного оставления воинских частей (СОЧ), которые остаются одной из чувствительных тем как в военной среде, так и в публичных дискуссиях.
Сколько дел открыто по СОЧ по состоянию на 2026 год
Оценки масштабов этого явления в открытых источниках существенно различаются. Во время публичных выступлений в Верховной Раде в контексте обсуждения ситуации в армии министр обороны Михаил Федоров озвучивал цифру около 200 тыс.
В то же время эти цифры не отражают полной картины уголовного учета таких правонарушений.
Количество дел о самовольном оставлении воинской части: данные уголовных производств
Согласно информации, обнародованной Офисом Генерального прокурора осенью 2025 года на запрос Украинской правды, количество зарегистрированных уголовных производств по военным статьям значительно больше.
Речь идет о следующих показателях:
- около 235 тысяч уголовных производств за самовольное оставление воинской части (статья 407 УК Украины);
- примерно 54 тысячи производств за дезертирство (статья 408 УК Украины).
В совокупности это ориентировочно 290 тысяч уголовных производств по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.
В то же время эти данные отражают именно количество возбужденных дел, а не количество вынесенных приговоров или установленных лиц. Ведь одно дело может менять свой процессуальный статус или объединяться с другими.
Почему прокуратура ограничила доступ к статистике
Количество открытых дел о СОЧ в 2026 году пока неизвестно, ведь начиная с декабря 2025 года Офис Генерального прокурора ограничил публичный доступ к подробной статистике по военным уголовным правонарушениям. Это решение объясняется условиями военного положения и рисками, которые может нести раскрытие таких данных.
В разъяснении ведомства отмечается, что уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 407, 408 и другими нормами раздела XIX Уголовного кодекса Украины, относятся к категории сведений с ограниченным доступом.
Ограничение введено ввиду необходимости:
- защиты национальной безопасности;
- недопущения использования статистики против Украины;
- сохранения стабильности и доверия к Силам обороны;
- противодействия информационно-психологическим операциям со стороны государства-агрессора.
Риски раскрытия данных, на которые указывает прокуратура
Обнародование даже обобщенной статистики о количестве дел о СОЧ в 2026 году может создавать дополнительные риски в условиях войны.
В частности, такие данные потенциально могут быть использованы для:
- формирования искаженных представлений о состоянии дисциплины в войсках;
- дискредитации Сил обороны;
- оценки боеспособности отдельных подразделений;
- информационного воздействия на общество с целью подрыва доверия к военному руководству.
Отдельно подчеркивается, что подобная информация может становиться элементом информационно-психологических операций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.
В Офисе Генерального прокурора также ссылаются на Закон Украины О доступе к публичной информации. Согласно его нормам, ограничение доступа возможно при условии одновременного выполнения трех критериев:
- интересов национальной безопасности,
- потенциального ущерба от разглашения,
- преимущества этого ущерба над общественным интересом.
В случае военных уголовных правонарушений, по позиции ведомства, эти условия выполняются полностью.
Почему не обнародуют количество открытых дел о СОЧ
На период действия военного положения ограничен доступ к:
- обобщенной статистике по военным уголовным правонарушениям;
- информации о лицах в рамках таких производств;
- материалам и данным, содержащимся в соответствующих уголовных делах;
- любой детализации, которая может быть опубликована через официальные ресурсы органов прокуратуры.
Таким образом, ограничение публикации статистики по СОЧ и дезертирству в Офисе Генерального прокурора объясняют исключительно соображениями национальной безопасности в условиях военного положения.
В ведомстве подчеркивают, что этот шаг является временным и будет действовать только до завершения особого правового режима, после чего подход к открытости данных может быть пересмотрен.