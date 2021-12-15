На закривавленій подушці: киянина засудили за випадкове вбивство дівчини під час сексу

У Києві засудили чоловіка, який під час статевого акту випадково вбив свою дівчину.

Інцидент стався у листопаді минулого року в квартирі багатоповерхівки в районі Караваєвих Дач.

Після зустрічі закохані вирішили продовжити вечір в гостях у дівчини. Після випитого алкоголю вони кілька разів вступили у статевий зв’язок, останній з яких – у неприродній спосіб.

– Він став ззаду від потерпілої, при цьому однією рукою тримав її за талію, а іншою закрив їй рота та носа. Після того як він задовольнив свої потреби, відпустив потерпілу, яка тяжко дихала. Він пішов на кухню, а коли повернувся виявив що потерпіла не подає ознак життя, а з рота в неї тече кров, – йдеться у судовому рішенні.

Зрозумівши, що сталося, чоловік негайно викликав швидку допомогу. Медики, що прибули на виклик, констатували смерть жінки.

Пізніше судмедексперт підтвердив, що смерть настала внаслідок механічної асфіксії через закриття отворів носа та рота.

У судовому рішенні зазначено, що обвинувачений повністю визнав свою вину і не заперечував фактичних обставин справи. Зважаючи на це, суд визнав його винним та призначив випробувальний термін у п’ять років.

Джерело: ЄДРСР