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У Харкові судитимуть 33-річного водія, яких переїхав двох дітей на пішохідному переході

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Харкові судитимуть 33-річного водія, яких переїхав двох дітей на пішохідному переході

У Харкові судитимуть 33-річного водія, який здійснив наїзд на двох 12-річних хлопців. Школярі переходили нерегульований пішохідний перехід, коли на них наїхав вантажний автомобіль.

За даними Харківської обласної прокуратури, аварія сталася вдень 4 жовтня у Харкові. Чоловік за кермом вантажівки DAF XS з напівпричепом їхав на вулиці Велика Кільцева.

Водій не зменшив швидкість, коли автомобіль наблизився до пішохідного переходу. Транспортний засіб переїхав двох 12-річних хлопців.

Школярів доставили до лікарні, проте один з них помер, навіть не приходячи до тями. Другий хлопець дістав численні тяжкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування завершено. До суду направили обвинувальний акт щодо чоловіка за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном від трьох до восьми років з можливими позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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