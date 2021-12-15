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Факты / Происшествия

В Днепропетровской области столкнулись легковушка и грузовик: трое пострадавших

Юля Захарченко редактор ленты
В Днепропетровской области столкнулись легковушка и грузовик: трое пострадавших

На трассе М-30 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Mercedes-Benz и легковой машины Hyundai Accent. В автокатастрофе пострадали три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возле села Карабиновка в Днепропетровской области не смогли разминуться легковушка и грузовик.

В результате аварии пострадали три человека: две женщины и мужчина. Две пассажирки Hyundai 1961 и 1962 года рождения получили травмы, а водителя 1952 года зажало в машине.

Спасателям удалось демонтировать переднюю дверь машины с помощью гидравлического инструмента и освободить мужчину с транспортного средства.

Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали пострадавших в городскую больницу города Павлограда.

Для оказания помощи и ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекли 10 спасателей и две единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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