Мама бросила одну в доме: в Лубнах при пожаре погибла полуторагодовалая девочка

На Полтавщине в результате пожара в доме погибла полуторагодовалая девочка. На момент трагедии никого из взрослых дома не было.

Инцидент произошел поздно вечером 15 декабря в городе Лубны. По предварительной информации, пожарных вызвала горе-мать, которая вместе с соседкой пришла домой из магазина и увидела густой серый дым.

Вдвоем женщины самостоятельно пытались найти маленькую девочку в комнате, и только потом вызвали ГСЧС. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Позже медики обнаружили в одной из комнат девочку 2020 года без признаков жизни. Ребенок лежал на полу у двери.

Что было после пожара

Горе-мать пришлось госпитализировать: по данным СМИ, в состоянии средней тяжести женщина находится в реанимации. Врачи подтвердили, что она отравилась продуктами горения.

Спасателям удалось спасти дом, где жила семья, от полного обрушения. Однако огонь уничтожил почти всю мебель и вещи в доме. Причина пожара устанавливается.

Решается вопрос об открытии производства по ч.3 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.