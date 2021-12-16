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Мама покинула одну в домі: у Лубнах в пожежі загинула півторарічна дівчинка

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Мама покинула одну в домі: у Лубнах в пожежі загинула півторарічна дівчинка

У Полтавській області внаслідок пожежі у будинку загинула півторарічна дівчинка. На момент трагедії нікого з дорослих вдома не було.

Інцидент стався пізно ввечері 15 грудня у місті Лубни. За попередньою інформацією, пожежників викликала горе-матір, яка разом із сусідкою прийшла додому з магазину і побачила густий сірий дим.

Удвох жінки самотужки намагалися знайти маленьку дівчинку в кімнаті, і лише потім викликали ДСНС. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання.

Пізніше медики виявили в одній із кімнат дівчинку 2020 року народження без жодних ознак життя. Дитина лежала на підлозі біля дверей.

Що було після пожежі

Горе-матір довелося госпіталізувати: за даними ЗМІ, у стані середньої тяжкості жінка перебуває у реанімації. Лікарі підтвердили, що вона отруїлася продуктами горіння.

Рятувальникам вдалося врятувати будинок, де жила родина, від повного завалення. Однак вогонь знищив майже усі меблі та речі в будинку. Причини пожежі встановлюються.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження за ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України. Санкція вказаної статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

Джерела: Нацполіція, ДСНС

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