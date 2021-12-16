Убил на рабочем месте: в Италии 81-летний учитель математики застрелил украинку

В Италии трагически погибла 67-летняя украинка, работавшая сиделкой. Женщину застрелил брат хозяйки, на которую она работала.

Инцидент произошел в городе Торре-Аннунциата, расположенном в пригороде Неаполя. Убийца украинки – 81-летний учитель математики.

Мужчина застрелил сиделку из огнестрельного оружия. Полиция обнаружила окровавленное тело женщины на полу в квартире, где она жила и работала.

– Она плохо заботилась о моей сестре, не ухаживала за ней должным образом, – заявил пенсионер во время задержания.

На кадрах видео заметно, как полицейские помогают мужчине сесть в служебный автомобиль. Соседи из окон бурно провожали бывшего учителя словами Ты — мерзкий (итал. — Fai schifo).

Прокуратура Торре Аннунциата уже начала расследование по этому делу. Женщина, на которую работала погибшая украинка, инцидент никак не комментировала.

Источник: Il Mattino