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Вбив на робочому місці: в Італії 81-річний вчитель математики застрелив українку

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Вбив на робочому місці: в Італії 81-річний вчитель математики застрелив українку

В Італії трагічно загинула 67-річна українка, яка працювала доглядальницею. Жінку застрелив брат господині, на яку вона працювала.

Інцидент стався у місті Торре-Аннунціата, що у передмісті Неаполя. Вбивця українки – 81-річний вчитель математики.

Чоловік застрелив доглядальницю з вогнепальної зброї. Поліція виявила закривавлене тіло жінки на підлозі в квартирі, де вона жила і працювала.

– Вона погано піклувалася про мою сестру, не доглядала за нею належним чином, – заявив пенсіонер під час затримання.

На кадрах відео помітно, як поліцейські допомагають чоловіку сісти до службового авто. Сусіди з вікон бурхливо проводжали колишнього вчителя словами Ти – гидотний (італ. – Fai schifo).

Прокуратура Торре Аннунціата вже почала розслідування у цій справі. Жінка, на яку працювала загибла українка, інцидент ніяк не коментувала.

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Джерело: Il Mattino

Фото: Depositphotos

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