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Факты / Происшествия

Потоп на Оболони в Киеве: авто в воде из-за прорыва 250-миллиметровой трубы

Валентина Летяк редактор ленты
Потоп на Оболоні в Києві

На столичной Оболони произошел большой разлив воды у стадиона Единство в 9-м микрорайоне. Киевляне из группы Оболонский район Киева выложили в соцсети фото и видео последствий коммунальной аварии.

На них автомобили стоят в воде по самые двери.

Участники группы советуют жителям близлежащих домов спасать свои автомобили.

В пресс-службе Киевводоканала Фактам ICTV объяснили, что потоп – это последствия повреждения на водопроводной сети диаметром 250 мм по адресу проспект Героев Сталинграда, 39-г.

Коммунальщики заверили, что в 11.20 утечка была локализована, однако без водоснабжения остался девятиэтажный жилой дом по проспекту Героев Сталинграда, 39-а.

Поэтому для обеспечения жителей водой направили автоцистерну.

Потоп на Оболоні

Фото: Елена Поливода

Видео: Елена Поливода

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