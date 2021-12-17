На столичной Оболони произошел большой разлив воды у стадиона Единство в 9-м микрорайоне. Киевляне из группы Оболонский район Киева выложили в соцсети фото и видео последствий коммунальной аварии.

На них автомобили стоят в воде по самые двери.

Участники группы советуют жителям близлежащих домов спасать свои автомобили.

В пресс-службе Киевводоканала Фактам ICTV объяснили, что потоп – это последствия повреждения на водопроводной сети диаметром 250 мм по адресу проспект Героев Сталинграда, 39-г.

Коммунальщики заверили, что в 11.20 утечка была локализована, однако без водоснабжения остался девятиэтажный жилой дом по проспекту Героев Сталинграда, 39-а.

Поэтому для обеспечения жителей водой направили автоцистерну.

Фото: Елена Поливода

Видео: Елена Поливода