На столичній Оболоні стався великий розлив води біля стадіону Єдність у 9-му мікрорайоні. Кияни з групи Оболонський район Києва виклали у соцмережі фото та відео наслідків комунальної аварії.

На них автомобілі стоять у воді по самі двері.

Учасники групи радять мешканцям прилеглих будинків рятувати свої авто.

У прес-службі Київводоканалу Фактам ICTV пояснили, що потоп – це наслідки пошкодження на водопровідній мережі діаметром 250 мм за адресою проспект Героїв Сталінграда, 39-г.

Комунальники запевнили, що об 11.20 виток локалізовано, проте без водопостачання залишився дев’ятиповерховий житловий будинок на проспекті Героїв Сталінграда, 39-а.

Тому для забезпечення його мешканців водою направили автоцистерну.

Фото: Елена Поливода

Відео: Елена Поливода