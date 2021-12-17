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Потоп на Оболоні у Києві: авто у воді через прорив 250-міліметрової труби

Валентина Летяк редакторка стрічки
Потоп на Оболоні в Києві

На столичній Оболоні стався великий розлив води біля стадіону Єдність у 9-му мікрорайоні. Кияни з групи Оболонський район Києва виклали у соцмережі фото та відео наслідків комунальної аварії.

На них автомобілі стоять у воді по самі двері.

Учасники групи радять мешканцям прилеглих будинків рятувати свої авто.

У прес-службі Київводоканалу Фактам ICTV пояснили, що потоп – це наслідки пошкодження на водопровідній мережі діаметром 250 мм за адресою проспект Героїв Сталінграда, 39-г.

Комунальники запевнили, що об 11.20 виток локалізовано, проте без водопостачання залишився дев’ятиповерховий житловий будинок на проспекті Героїв Сталінграда, 39-а.

Тому для забезпечення його мешканців водою направили автоцистерну.

Потоп на Оболоні

Фото: Елена Поливода

Відео: Елена Поливода

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