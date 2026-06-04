Россия может ежемесячно применять до 100 баллистических ракет для ударов по Украине, при этом сохраняя стабильный уровень их запасов.

Об этом в ответ на запрос Украинской правды сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сколько баллистических ракет может применять Россия

По информации ГУР, в 2026 году российский военно-промышленный комплекс планирует поставить до 700 баллистических ракет 9М723 для ракетного комплекса Искандер.

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Аналогичный уровень поставок был и в прошлом году. Эти ракеты Россия использует для поражения наземных целей.

Также в 2026 году в РФ запланировано производство более 480 таких ракет. Для сравнения, в 2025 году этот показатель превышал 200 единиц. В настоящее время ежемесячные темпы производства составляют до 50 ракет.

Кроме того, в этом году Россия планирует поставить до 60 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Кинжал.

— Учитывая такие темпы производства баллистических ракет, противник ежемесячно может применять до 100 таких ракет для поражения объектов на территории Украины, сохраняя при этом стабильный уровень их запасов, — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, накануне Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Совета Украина – НАТО в Киеве заявил, что Россия имеет возможности ежемесячно производить около 120 баллистических ракет.

Президент также отметил, что 2 июня 2026 года в результате лишь одной массированной атаки противника в Украине погибли 23 человека.

Зеленский подчеркнул, что баллистические ракеты остаются одной из крупнейших угроз в войне с Россией.

Украина остро нуждается в средствах противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические цели.

Фото: Воздушное командывание Запад

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