Дернулся ребенок на руках: в Тернополе мужчина случайно ранил жену из револьвера

В Тернополе мужчина случайно ранил собственную жену из пневматического револьвера марки Флобер.

Женщину, которая смогла сама вызвать бригаду скорой помощи, экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, ее жизни ничего не угрожает, сообщила пресс-служба местного управления полиции.

По предварительным данным, супруги, у которых на момент случившегося находились гости, злоупотребляли спиртным.

Между ними возник конфликт, во время которого мужчина взял на руки двухлетнего ребенка. Для того, чтобы успокоить жену, мужчина взялся за револьвер, однако в этот момент ребенок дернулся, из-за чего произошел случайный выстрел.

Задержанный признал свою вину. Правоохранители решают вопрос о заведении уголовного дела по ч.1 ст.124 (Преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой самообороны) УК Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее во Львове правоохранители задержали мужчину, который ворвался в здание местного городского совета, размахивая пистолетом.

Сотрудники полиции охраны немедленно прибыли на место происшествия, поскольку сработал сигнал Тревога.

При обыске у задержанного, помимо оружия, также было изъято измельченное вещество зеленого цвета, которое, по мнению правоохранителей, может оказаться наркотическим средством.