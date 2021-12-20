Сотрудники полиции охраны задержали во Львове мужчину, который ворвался в местный городской совет, размахивая пистолетом.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции охраны во Львовской области на своей странице в социальной сети Facebook.

По предварительной информации, в здании горсовета сработал сигнал Тревога, для реагирования на который туда прибыли полицейские, которые задержали злоумышленника.

Во Львове мужчина с пистолетом ворвался в здание горсовета / 2 фотографии

Им оказался местный житель 1995 года рождения, имя которого не разглашается.

При обыске у него было выявлено вещество зеленого цвета, которое похоже на наркотическое. Оно было отправлено в лабораторию для проведения экспертизы.

Читайте В Бердичеве военный напал на женщину с пистолетом и электрошокером

Напомним, на прошлой неделе в поселке Вишневое Киевской области мужчина несколько раз выстрелил в прохожих, а затем закрылся в собственной квартире.

Чтобы задержать 37-летнего уроженца Луганской области сотрудникам спецподразделения КОРД пришлось вырезать дверь в его квартиру с помощью специальных инструментов, а затем брать жилище штурмом.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы за совершение хулиганский действий. На данный момент он помещен в изолятор временного содержания.