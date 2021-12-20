Сіпнулася дитина на руках: у Тернополі чоловік випадково поранив дружину з револьвера

У Тернополі чоловік випадково поранив свою дружину з пневматичного револьвера марки Флобер.

Жінку, яка спромоглася сама викликати бригаду швидкої допомоги, екстрено госпіталізували до найближчої лікарні, її життю нічого не загрожує, повідомила прес-служба місцевого управління поліції.

За попередніми даними, подружжя, у якого на той момент перебували гості, зловживало алкогольними напоями.

Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік узяв на руки дворічну дитину. Для того, щоб заспокоїти дружину, чоловік взявся за револьвер, проте в цей момент малюк сіпнувся, через що стався випадковий постріл.

Затриманий визнав свою провину. Правоохоронці вирішують питання щодо заведення кримінальної справи за ч.1 ст.124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної самооборони) КК України. Слідство продовжується.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці затримали чоловіка, який увірвався до будівлі місцевої міської ради, розмахуючи пістолетом.

Співробітники поліції охорони негайно прибули на місце події, оскільки спрацював сигнал Тривога.

Під час обшуку у затриманого, окрім зброї, також було вилучено подрібнену речовину зеленого кольору, яка, на думку правоохоронців, може виявитися наркотичним засобом.