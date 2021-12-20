Співробітники поліції охорони затримали у Львові чоловіка, який увірвався до місцевої міської ради, розмахуючи пістолетом.

Про це повідомляє прес-служба Управління поліції охорони у Львівській області на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За попередньою інформацією, у будівлі міськради спрацював сигнал Тривога, для реагування на який туди прибули поліцейські, які затримали зловмисника.

У Львові чоловік із пістолетом увірвався до будівлі міськради / 2 фотографии

Ним виявився місцевий мешканець 1995 року народження, ім’я якого не розголошується.

Під час обшуку у нього було виявлено речовину зеленого кольору, яка схожа на наркотичну. ЇЇ було відправлено до лабораторії для проведення експертизи.

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Нагадаємо, минулого тижня у селищі Вишневе Київської області чоловік кілька разів вистрілив у перехожих, а потім закрився у власній квартирі.

Щоб затримати 37-річного уродженця Луганської області, співробітникам спецпідрозділу КОРД довелося вирізати двері до його квартири за допомогою спеціальних інструментів, а потім брати житло штурмом.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі за вчинення хуліганських дій. На даний момент його відправлено до ізолятора тимчасового утримання.