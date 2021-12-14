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Факты / Происшествия

Под Киевом мужчина стрелял по людям: его квартиру взяли штурмом

Валентина Летяк редактор ленты
Під Києвом чоловік стріляв по людях

В Вишневом Киевской области сегодня около 12.00 мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, а затем закрылся в своей квартире.

Полицейским пришлось штурмом брать жилище стрелка в многоэтажке. Дверь вырезали с помощью специнструментов.

– Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры. Злоумышленник задержан, – сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Он пообещал вскоре сообщить детали задержания злоумышленника.

Під Києвом чоловік стріляв по людях
Під Києвом чоловік стріляв по людях
Під Києвом чоловік стріляв по людях
Під Києвом чоловік стріляв по людях
Под Киевом мужчина стрелял по людям: его квартиру взяли штурмом / 2 фотографии

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Фото: Андрій Нєбитов

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