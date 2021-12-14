В Вишневом Киевской области сегодня около 12.00 мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, а затем закрылся в своей квартире.

Полицейским пришлось штурмом брать жилище стрелка в многоэтажке. Дверь вырезали с помощью специнструментов.

– Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры. Злоумышленник задержан, – сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Он пообещал вскоре сообщить детали задержания злоумышленника.

Под Киевом мужчина стрелял по людям: его квартиру взяли штурмом / 2 фотографии

Фото: Андрій Нєбитов