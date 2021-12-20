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Факты / Происшествия

В Австралии погибли шесть школьников в результате падения надувного замка

Мария Степанюк редактор ленты
поліція Австралії

В Австралии умер шестой ребенок, получивший травмы в результате падения надувного замка на прошлой неделе.

В полиции сообщили, что 11-летний Чейс Харрисон отключен от системы жизнеобеспечения в больнице Хобарта.

Он был среди девяти школьников, упавших с высоты 10 метров, после того как надувной замок оказался в воздухе из-за порыва ветра во время школьного праздника в Девонпорте на Тасмании. Как именно произошел инцидент, пока неясно. Полиция сообщила, что проверяет, был ли замок привязан к земле.

Двое детей остаются в тяжелом состоянии в больнице. Еще один мальчик выписан из больницы в пятницу.

Другими пятью детьми, которые погибли, были 11-летняя Аддисон Стюарт и 12-летние Зейн Меллор, Джи Шихан, Джалайла Джейн-Мари Джонс и Питер Додт.

В пятницу из больницы выписали одного пострадавшего мальчика. В воскресенье он посетил начальную школу Хиллкрест и почтил память своих одноклассников.

Трагедия произошла на школьном празднике в последний день семестра перед каникулами. На празднике было около 40 детей, а также учителя и другие взрослые.

Город Девонпорт, где произошел инцидент, расположен на северном побережье Тасмании. Трагедия в небольшом портовом городке с населением чуть менее 30 тыс. шокировала австралийцев по всей стране. Через онлайн в Австралии уже собрали для пострадавших семей более $930 млн.

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Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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