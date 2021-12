В Австралии погибли шесть школьников в результате падения надувного замка

В Австралии умер шестой ребенок, получивший травмы в результате падения надувного замка на прошлой неделе.

В полиции сообщили, что 11-летний Чейс Харрисон отключен от системы жизнеобеспечения в больнице Хобарта.

Он был среди девяти школьников, упавших с высоты 10 метров, после того как надувной замок оказался в воздухе из-за порыва ветра во время школьного праздника в Девонпорте на Тасмании. Как именно произошел инцидент, пока неясно. Полиция сообщила, что проверяет, был ли замок привязан к земле.

Двое детей остаются в тяжелом состоянии в больнице. Еще один мальчик выписан из больницы в пятницу.

Другими пятью детьми, которые погибли, были 11-летняя Аддисон Стюарт и 12-летние Зейн Меллор, Джи Шихан, Джалайла Джейн-Мари Джонс и Питер Додт.

With permission from their families, police have released the identities of five children killed in a horror jumping castle accident in Tasmania yesterday as the tight-knit community mourns the tragedy. #9News

About the children: https://t.co/TliyTvhucM pic.twitter.com/Gi6Nf2ElHd

— 9News Australia (@9NewsAUS) December 17, 2021