В Австралії загинули шестеро школярів внаслідок падіння надувного замку

В Австралії померла шоста дитина, яка отримала травми внаслідок падіння надувного замку минулого тижня.

У поліції повідомили, що 11-річного Чейса Гаррісона відключили від системи життєзабезпечення у лікарні Гобарта.

Він був серед дев’яти школярів, які впали з висоти 10 метрів, коли надувний замок опинився у повітрі через порив вітру під час шкільного свята у Девонпорті, що на Тасманії. Як саме трапився інцидент, поки незрозуміло. Поліція повідомила, що наразі перевіряє, чи був замок прив’язаний до землі.

Двоє дітей залишаються у важкому стані в лікарні. Ще одного хлопчика виписали з лікарні у п’ятницю.

Іншими п’ятьма дітьми, які загинули, були 11-річна Аддісон Стюарт та 12-річні Зейн Меллор, Джі Шіхан, Джалайла Джейн-Марі Джонс і Пітер Додт.

With permission from their families, police have released the identities of five children killed in a horror jumping castle accident in Tasmania yesterday as the tight-knit community mourns the tragedy. #9News

About the children: https://t.co/TliyTvhucM pic.twitter.com/Gi6Nf2ElHd

— 9News Australia (@9NewsAUS) December 17, 2021