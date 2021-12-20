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В Австралії загинули шестеро школярів внаслідок падіння надувного замку

Марія Степанюк редактор стрічки
поліція Австралії

В Австралії померла шоста дитина, яка отримала травми внаслідок падіння надувного замку минулого тижня.

У поліції повідомили, що 11-річного Чейса Гаррісона відключили від системи життєзабезпечення у лікарні Гобарта.

Він був серед дев’яти школярів, які впали з висоти 10 метрів, коли надувний замок опинився у повітрі через порив вітру під час шкільного свята у Девонпорті, що на Тасманії. Як саме трапився інцидент, поки незрозуміло. Поліція повідомила, що наразі перевіряє, чи був замок прив’язаний до землі.

Двоє дітей залишаються у важкому стані в лікарні. Ще одного хлопчика виписали з лікарні у п’ятницю.

Іншими п’ятьма дітьми, які загинули, були 11-річна Аддісон Стюарт та 12-річні Зейн Меллор, Джі Шіхан, Джалайла Джейн-Марі Джонс і Пітер Додт.

У п’ятницю з лікарні виписали одного постраждалого хлопчика. У неділю він відвідав початкову школу Хіллкрест і вшанував пам’ять своїх однокласників.

Трагедія сталася на шкільному святі в останній день семестру, перед канікулами. На святі було близько 40 дітей, а також вчителі та інші дорослі.

Місто Девонпорт, де стався інцидент, розташоване на північному узбережжі Тасманії. Трагедія у невеличкому портовому містечку з населенням трохи менше 30 тис. осіб шокувала австралійців по всій країні. Через онлайн в Австралії вже зібрали для постраждалих сімей понад $930 млн.

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Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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