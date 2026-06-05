Взрывы в Чернигове прогремели днем 5 июня, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Взрывы в Чернигове 5 июня: что известно

Во время воздушной атаки в Чернигове зафиксировали попадание вражеского беспилотника по одному из предприятий в северной части города.

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Также в городе зафиксировали еще одно попадание ударного беспилотника типа Shahed — на этот раз по территории автостоянки.

После удара там возник пожар. По предварительной информации, в результате попадания повреждены 37 автомобилей.

Сначала сообщалось о трех пострадавших.

Позже уточненные данные показали, что количество травмированных в результате взрывов в Чернигове 5 июня по предприятию предварительно возросло до шести человек.

Сейчас оперативные и экстренные службы работают на местах ударов. Информация о последствиях атаки уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 563-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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