Взрывы в Чернигове: из-за атаки БпЛА повреждены десятки авто, есть раненые
Взрывы в Чернигове прогремели днем 5 июня, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.
О последствиях атаки сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Взрывы в Чернигове 5 июня: что известно
Во время воздушной атаки в Чернигове зафиксировали попадание вражеского беспилотника по одному из предприятий в северной части города.
Также в городе зафиксировали еще одно попадание ударного беспилотника типа Shahed — на этот раз по территории автостоянки.
После удара там возник пожар. По предварительной информации, в результате попадания повреждены 37 автомобилей.
Сначала сообщалось о трех пострадавших.
Позже уточненные данные показали, что количество травмированных в результате взрывов в Чернигове 5 июня по предприятию предварительно возросло до шести человек.
Сейчас оперативные и экстренные службы работают на местах ударов. Информация о последствиях атаки уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 563-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.