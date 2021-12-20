Городской совет Мариуполя обещает в ближайшее время восстановить главную елку города, которая сломалась пополам 19 декабря.

Усилить конструкцию должна подрядная организация. После этого, отмечают в горсовете, елка снова засияет огнями.

Все остальные локации – ярмарка, каток, резиденция святого Николая – продолжают работать.

Сейчас в Мариуполе к новогодне-рождественским праздникам иллюминацией украшена театральная площадь, а также юбилейный парк имени Гурова и парк Радуга.

Как сообщили в горсовете, верхний сегмент главной елки Мариуполя упал из-за сильного ветра.

Верхушка новогоднего дерева приземлилась на металлическую ограду.

После инцидента на место происшествия прибыли спасатели. Жителям и гостям города запретили приближаться к сломанной конструкции.

Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет