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Влада Маріуполя обіцяє відновити зламану новорічну ялинку

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Влада Маріуполя обіцяє відновити зламану новорічну ялинку

Міська рада Маріуполя обіцяє найближчим часом відновити головну ялинку міста, яка зламалася навпіл 19 грудня.

Посилити конструкцію має підрядна організація. Після цього, зазначають у міськраді, ялинка знову засяє вогнями.

Усі інші локації – ярмарок, ковзанка, резиденція святого Миколая – продовжують працювати.

Нині в Маріуполі до новорічно-різдвяних свят ілюмінацією прикрашена театральна площа, а також ювілейний парк імені Гурова та парк Веселка.

Як повідомили в міськраді, верхній сегмент головної ялинки Маріуполя впав через сильний вітер.

Верхівка новорічного дерева приземлилась на металеву огорожу.

Після інциденту на місце події прибули рятувальники. Жителям та гостям міста заборонили наближатися до зламаної конструкції.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

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